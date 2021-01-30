Сегодня, 30 января, в Запорожье, где у двух девушек нашли более тысячи пакетов с наркотиками, умер школьник, который накануне пережил клиническую смерть перед уроком.

Об этом сообщает волонтер Елена Ярошенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня остановилось сердце парня, ученика 15-й школы. Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет и мы увидим, как он танцует выпускной вальс. Но он стал ангелом. От имени родителей 15-й школы выражаем соболезнования родным", - написала в соцсети Ярошенко.

В данный момент пока неизвестна точная причина его смерти.

Отметим, что 27 января ученик 11-А запорожской школы №15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Класс готовился к уроку физкультуры.

Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика, которые делали школьнику непрямой массаж сердца до приезда "скорой". В больнице парень находился в медикаментозном сне.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве школьник оставил на балконе свою одежду и рюкзак и выпрыгнул с 15 этажа. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Также напомним, что в Москве школьник пошел гулять с собакой и через полчаса был найден мертвым в подъезде. Труп обнаружила жительница дома. По ее словам, других людей рядом она не видела.