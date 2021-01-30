Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцинируют даже тех людей, которые уже переболели коронавирусом.

Об этом он сообщил в интервью "BBC News Україна" в субботу, 30 января.

В частности, при вакцинации украинцев не будут тестировать, а будут рекомендовать привиться вне зависимости от того, болел человек или нет.

"Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", - заявил замминистра.

Несмотря на данные рекомендации, Ляшко сообщил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной.

"Но в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, мы можем рекомендовать ему перенести первую прививку на 3-6 месяцев. Потому что пока этот человек защищен. Но только при условии ограниченного количества вакцин", - добавил главный санврач.



Ранее Виктор Ляшко рассказал, как выберут первого украинца для вакцинации от коронавируса. В частности, никакого "кастинга" для отбора первого человека для вакцинации не будет.

Также напомним, что вакцинация в Украине может начаться приблизительно 15 февраля. Помешать ее старту могут только форс-мажорные обстоятельства.