Администрация Twitter заблокировала аккаунт автора-исполнителя песен, российского продюсера и экс-капитана сборной команды КВН Пятигорска Семена Слепакова.

В частности, при попытке входа на его страницу появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено".

"Твиттер приостанавливает действия учетных записей, которые нарушают правила Твиттера", - говорится в сообщении администрации соцсети.

Пока неизвестны, какие правила были нарушены Слепаковым и когда планируется восстановление его аккаунта.



Напомним, что ранее Семен Слепаков отреагировал на протесты, прошедшие в России 23 января, стихотворением, в котором раскритиковал действия участников акций.

"Страна" приводила, как сторонники Навального затравили Слепакова за стих про "злое добро". Мы собрали все, что известно о скандале со артистом в своем материале.

Сам же Слепаков рассказал о угрозах в его адрес от пользователей социальных сетей. Угрозы в социальных сетях адресованы не только в адрес самого Слепакова, но и его детей. При встречи им обещают расправу.