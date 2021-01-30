В субботу, 30 января, в Черновицком районе в двух селах начались акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Демонстранты без остановки ходят по пешеходному переходу, таким образом перекрывая дорогу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"В селах Берегомет и Дубовка Черновицкого района местные жители непрерывно ходят по пешеходным переходам, исключая своими действиями проезд автомобилей", - говорится в сообщении полиции.

В Берегомете акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги проходит возле здания сельского совета. В селе Дубовцы такой же митинг проходит возле автозаправочной станции.

Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с организаторами и участниками тарифных протестов по поводу возобновления автомобильного движения. Для предотвращения пробок полицейские осуществляют отвод автомобилей от мест проведения митингов.

Напомним, с 1 января в Украине поднялись цены на коммунальные услуги, после этого страну охватили тарифные протесты.

Также сообщалось, что Верховная Рада требует от Кабмина вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии для бытовых потребителей.