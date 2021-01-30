В Париже, где с мэрии сняли штраф за дискриминацию мужчин, полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих, начались задержания противников законопроекта "О глобальной безопасности".

Об этом сообщает со ссылкой на своего корреспондента агентство "РИА Новости".

В частности, около 17:00 (18:00 по Киеву - Ред.) к акции присоединились агрессивно настроенные люди. Они начали провоцировать полицейских, бросая в них различные предметы, в том числе бутылки и петарды.

Сегодняшний митинг в Париже начался около 14:00 (15:00 по Киеву - Ред.) и проходил в спокойной обстановке. Позже обстановка на акции накалилась.

"В этот раз формат мероприятия отличается от традиционного - шествия не планируется. К проведению акции призвала инициативная группа, в которую входят несколько журналистских профсоюзов, анонсировав участие представителей ряда организаций и артистов", - говорится в материале.

Позже стало известно, что активисты разошлись с началом комендантского часа в городе. Протест был окончен.

Отметим, что парижане протестовали против законопроекта о "глобальной безопасности" под Национальным собранием Франции. В акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступали против статьи 24 этого законопроекта, которая, по их мнению, нарушит свободу информации.

По ней предусматривается штраф или заключение сроком на один год за распространение "изображения лица или других частей тела, которые поспособствуют идентификации" полицейского или жандарма во время проведения операции.



Напомним, что на прошлой акции протеста против закона "О глобальной безопасности" пострадали 12 полицейских. В ходе акции были задержаны 75 человек.

"Страна" подробно рассказывала о волнах протестов "желтых жилетов", недовольных политикой президента Макрона в своем материале.