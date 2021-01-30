В субботу, 30 января, в Индии возобновились акции протеста против аграрных реформ, демонстранты начали однодневную голодовку в честь дня рождения знаменитого индийского борца за независимость Махатма Ганди. В тех районах вокруг столицы Индии Нью-Дели, где проходят митинги, власти отключили интернет.

Об этом пишет Reuters.

Так, еще несколько месяцев назад десятки тысяч фермеров разбили лагерь на окраине Нью-Дели в знак протеста против новых аграрных законов. В День Республики, 26 января, фермеры устроили парад тракторов, во время которого начались стычки демонстрантов и полиции.

В субботу Министерство внутренних дел Индии сообщило, что отключает интернет до вечера воскресенья в тех районах, где проходят акции протеста, для того чтобы "поддержать общественную безопасность".

Главный участок акций протестов находится возле деревни Сингху на северной окраине города, туда прибыли сотни тракторов и, в то же время, сотрудников полиции.

Кроме того, в субботу объявили однодневную голодовку, которая, как объясняют руководители фермерских хозяйств, должна показать мирный характер протеста. К тому же она объявлена в день рождения Махатма Ганди, который исповедовал принцип ненасилия и был сторонником мирных перемен.

"Движение фермеров было и останется мирным. Мероприятия 30 января будут организованы для распространения ценностей истины и ненасилия", - сказал Даршан Пал, лидер группы фермерских союзов Самюкт Кисан Морча.

Напомним, 26 января, в День Республики в Индии проходили массовые акции протеста на тракторах. Уже несколько месяцев люди протестуют против аграрных реформ индийского премьера Нарендры Моди. То есть против законов, которые ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка, что со временем может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде крупных компаний.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года польские фермеры заблокировали тракторами и капустой дорогу в Варшаву. Митинг был связан с ухудшением финансового положения работников.