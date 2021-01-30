В субботу, 30 января, освободили шестерых украинских моряков, членов экипажа судна Stevia, которых в Гвинейском заливе у берегов Нигерии захватили в плен пираты полтора месяца назад.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram-аккаунте.

"Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину. Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников", - написал президент.

Напомним, в июле прошлого года у берегов Нигерии пираты похитили 13 моряков. Среди них четверо были украинцами.

Также сообщалось, что похищенные в июле моряки были освобождены 20 августа прошлого года, а 24 августа нигерийские военные передали граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.