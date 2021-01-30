Российский продюсер, автор и исполнитель песен и экс-капитан сборной команды КВН Пятигорска Семен Слепаков, который написал стих с критикой протестов в России, рассказал о угрозах в его адрес от пользователей социальных сетей.

Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Intagram.

В частности, Слепаков обнародовал скриншоты сообщений, авторы которых желали актеру умереть от рака, сгореть в аду, угрожали напасть на его детей с зеленкой, а также писали оскорбления.

"Вот что мне пишут адепты прекрасной России будущего - великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга", - говорит сам Семен Слепаков.

Также он иронично отметил высокий "уровень дискуссии", "здоровую аргументацию" в полученных сообщениях. Он добавил, что не жалеет о публикации стихотворения.

"А если серьезно, я очень рад, что опубликовал стих про добро. Он помог мне лучше понять, что происходит в России настоящего и на себе ощутить все преимущества либеральных ценностей. Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо", - добавил артист.

Угрозы в социальных сетях адресованы не только в адрес самого Слепакова, но и его детей. При встречи им обещают расправу.

"Я надеюсь вся твоя семья сдохнет", "Пел про продажных и сам стал продажным", "Гори на земле, а не в аду", "Умри от рака", "Ты сдохнешь и семья твоя сдохнет за твою позицию", "Начинай оглядываться, когда идешь по улице уже сейчас", - пишут Слепакову разъяренные противники его мнения.



Напомним, что Семен Слепаков отреагировал на протесты, прошедшие в России 23 января, стихотворением, в котором раскритиковал действия участников акций.

"Страна" приводила, как сторонники Навального затравили Слепакова за стих про "злое добро". Мы собрали все, что известно о скандале со артистом в своем материале.