Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса первого в Украине человека будет транслироваться в эфире.

Об этом он сообщил в интервью "BBC News Україна" в субботу, 30 января.

В частности, Ляшко рассказал, что никакого "кастинга" для отбора первого человека для вакцинации не будет.

"Из программы иммунопрофилактики не нужно делать шоу", - сообщил главный санитарный врач Украины.

"У нас четко прописано, что первыми прививаются медицинские работники. Посмотрим и обратимся ко всем департаментам здравоохранения, каждый в больнице определит человека. (Вакцинация - Ред.) будет под камерами, это всегда происходит, этого никак не скроешь.

Любой медработник, который оказывает помощь больным Covid-19, является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана кому угодно. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире", - добавил Ляшко.



Речь Виктора Ляшко про первого привитого человека в Украине с 02:01.

Ранее главный санврач рассказал, что медиков будут прививать вакциной Pfizer и китайской Sinovac. В то же время Ляшко уточнил, что если прибудут 300 000 доз Pfizer, то вакцинировать будут врачей и социальных работников. Если 100 тысяч доз - то только врачей.

Напомним, что вакцинация в Украине может начаться приблизительно 15 февраля. Помешать ее старту могут только форс-мажорные обстоятельства.