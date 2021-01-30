В субботу, 30 января, в Чехии вступают в силу ограничения на въезд в страну для иностранцев. При этом на граждан Чехии новые ограничения не распространяются.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Так, вне зависимости от того, в какой из зон по распространению коронавируса находится государство, въезд в Чехию для иностранцев запрещен со всех стран. Это связано с пандемией коронавируса, ограничения введены по 14 февраля включительно. При этом граждане Чехии смогут въезжать в страну.

Напомним, 10 января в столице Чехии Праге прошли массовые акции протеста против ужесточения карантина, который действует в стране с 22 октября.

Также сообщалось, что в декабре в Чехии запретили продавать напитки на вынос из-за пандемии коронавируса. В постановлении правительства сказано, что напитки, подаваемые или изготавливаемые на месте, потреблять "вне помещения" запрещается.