Пока в Украине российское кино остается под запретом, в соседней Польше сериалы из России бьют все рекорды популярности.

Несмотря на то, что отношения Варшавы и Москвы прохладные, по польскому телевидению постоянно крутят современные российские фильмы - от исторических до комедий.

"В России сериалы снимают с размахом, уделяя большое внимание сценографии и привлекая отлично играющих актеров, а в итоге они оказываются очень притягательными. Пропагандистские цели во многих фильмах не ставятся, но это не значит, что они не служат пропаганде", - так объясняет секрет внезапной популярности российского кино польский Newsweek.

К слову, хорошо идут и украинские сериалы.

Выясняли, почему так происходит и что показывают польским телезрителям.

Фильмы о Великой отечественной и советской манекенщице

Есть несколько версий, почему российское кино так популярно в Польше.

"Одна из причин - у старших людей, которые в большинстве и смотрят телевизор, сохранилась своего рода ностальгия. Польша хоть и не была частью СССР и поляки не хотят возврата к тем временам, но молодость их проходила, когда связи с советским были тесны. У молодежи уже этого нет. Сейчас, например, на одном из польских каналов идет в повторе российский сериал о королеве красоты "Красная королева" - о советской манекенщице Регине Барской. Вторая причина популярности - это просто хорошее кино, российские сериалы отлично сняты. Поляки в этом плане отстают. Даже их музыкальные клипы - это то, как наши снимали лет 10 назад", - рассказал "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

По его словам, с осени на польском ТВ показывали несколько раз сериалы о Великой отечественной войне - "Т-34" и "Белый тигр", три раза "Иван Поддубный" (биографический фильм, повествующий о жизни легендарного борца Ивана Поддубного с "запрещенным" в Украине Михаилом Пореченковым в главной роли), два раза фильм-катастрофу "Метро", дважды "Девятую роту" режиссера Федора Бондарчука о войне в Афганистане, комедийный сериал "Кухня", а еще оперу "Онегин" попадалась, фильм про бандитские 90-е и несколько раз крутили "Анну Герман".

Герман пошла на рекорд

Фильм о знаменитой польской певице Анне Герман был снят совместно Украиной и Россией еще до войны, в 2012 году. Изначально в Польше приобретение прав на показ фильма о забытой на родине исполнительнице никого не заинтересовало.

Бюджет картины, по разным оценкам, составил как минимум 10 миллионов долларов.

"Россияне не пожалели денег, потому что на постсоветском пространстве память о Герман все еще жива, а российский "Первый канал" не испытывает недостатка в средствах. Россияне позаботились о проведении рекламной кампании не только в России, но и в других странах бывшего СССР, где до сих пор пользуются популярностью российские телеканалы", - пишет Newsweek.

Режиссером выступил поляк Вальдемар Кшистек, а главную роль сыграла польская актриса Йоанна Моро.

"С россиянами работалось отлично. Я, например, указал, что мне понадобится тысяча статистов. "Пусть будут", - соглашались они. В итоге могут прислать 750, но все же не 75, как в Польше", - делился Кшистек в интервью Gazeta Wyborcza.

Российское телевидение начало показ сериала в сентябре 2012 года. Он прошел очень успешно: каждую неделю у экранов собирались 22 миллиона россиян. Только тогда польское телевидение выкупило на него права.

Фильм о певице был настолько хорошо сделан, что в Польше каждую серию посмотрели примерно 6 миллионов человек. В этом плане "Анна Герман" обогнала все польские сериалы, которые казались раньше недосягаемыми (например, "Л" как любовь").

По мнению кинокритиков, своей популярностью фильм "Анна Герман" обязан своему стилю: он напоминал классические ленты 1980-х годов. Главными факторами успеха оказались качественный сценарий и прекрасные актеры.

Другой популярный сериал, который еще успели снять совместно Россия и Украина в 2013 году, - "Пока станица спит", о донских казаках.

Фильм на 270 серий, снятый по заказу канала "Россия 1", в Польше показывают под названием "Казацкая любовь". По данным специализированного польского ресурса Wirtualne media, аудитория составляет в среднем 1,75 миллионов человек.

"Это предложение для специфической, но довольно большой группы зрителей, которые любят псевдоисторические мыльные оперы", - так описывает сериал польский Newsweek.

Также польское телевидение охотно вкладывает деньги в российские сериалы об аристократах и их любовных переживаниях. С июня польским зрителям демонстрировался сериал "Вольная грамота", вышедший в 2018 году на российском Первом канале.

Мелодрама позволила TVP 1 собрать рекордную аудиторию - примерно 2,2 миллиона человек.

Троцкого сравнили с Навальным

Показывают в Польше и сериалы о российской революции 1917 года и гражданской войне. Из последних нашумевших фильмов на эту тему - сериал "Троцкий" об одном из лидеров большевиков, с Константином Хабенским в главной роли. Польские кинокритики отмечают, что в сериале довольно много насилия и жесткого секса.

Часть обозревателей увидела в сериале параллели с нынешней российской действительностью, а именно намек на Навального.

Революционера Троцкого сыграл Хабенский. Фото: кадр из фильма

"Помимо Троцкого на экране появляются также Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Первый изображается умелым организатором, а второй - жестоким примитивным человеком. Создатели сериала, однако, не стараются представить Троцкого в выгодном свете и намекнуть, что если бы он одержал победу в борьбе за лидерство, коммунизм в Советском Союзе оказался бы менее кровавым. Троцкий в фильме - это одурманенное идеологий чудовище, для которого человеческая жизнь ничего не стоит, поскольку революция должна шагать к своей цели по трупам. В России указывали на наличие в картине пропаганды иного рода. Некоторые усмотрели в нем намек на современную антипутинскую оппозицию, которая, как Троцкий с большевиками, якобы стремится любой ценой свергнуть власть. По мнению отдельных российских публицистов, сериал предупреждает, что если управляемых из-за рубежа оппозиционеров не удастся остановить, Россию вновь ждет кровопролитие", - пишет Newsweek.

"Крепостная" - украинская Изаура

Еще одним хитом хитом по количеству просмотров в Польше стал украинский сериал "Крепостная" производства компаний FILM.UA и StarLight Films.

События ленты происходят в Нежине Черниговской области 19 века. И среди причин успеха украинского сериала в Польше Dziennik Zachodni называет как раз близкую историю.

"Впервые на наших экранах появился сериал, действие которого происходит в наших географических широтах. Середина XIX века, когда разворачиваются события "Крепостной "- это время, когда Чернигов и Варшава, Люблин и Сосновец были частью одной страны (Российской империи - Ред.) и функционировали в одинаковых общественно-политических условиях", - пишет издание.