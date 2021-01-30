В ближайшее время в Украине синоптик Наталья Диденко прогнозирует снежную и морозную погоду.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, в столицу Украины скоро придут обильные снегопады. "Можно готовить сани, детей и себя в шапочках, комфортно-тепло одеваться и наслаждаться чистым снегом, воздухом", - пишет Наталья Диденко.

"Также можно полежать на любимом диване и посчитать исчезновение снежинок, которые пролетят за окном. Тоже романтично и весело", - говорит синоптик.

Наталья Диденко рассказала, что мороз будет наблюдаться на всей территории Украины, однако немного теплее будет в Закарпатской области и южной части страны.







Ранее "Страна" сообщала, какая погода будет в Украине в последние выходные января. Преобладать будет периодически снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области - дождь или мокрый снег.

Также напомним, что всю Украину накроет дождем, на север страны придут снегопады. Также синоптики предупреждают об усилении ветра дл 15-20 м/с в Карпатах и ​​на востоке страны.