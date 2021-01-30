Глава партии "Слуг народа" рассказал, как он проголосовал за исключение из фракции Дубинского
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Стране", как идёт сбор подписей за исключение Александра Дубинского из фракции.
Напомним, что с пятницы депутатам раздали подписные листы на которых они могут выразить своё отношение к исключению Дубинского. И пока поступает разная информация о том, сколько собрано. По одним данным 150 подписей (а это гораздо меньше половины). По другим - уже более 190 (то есть достаточно для исключения).
Корниенко не сказал сколько на данный момент уже собрано подписей. Также он затруднился сказать как именно результат сбора подписей будет оглашён - поименно на заседании фракции или же просто озвучат итоговую цифру.
"Повестка дня на заседание фракции формируется. Возможно, будет рассматриваться этот вопрос (исключение Дубинского - Ред.), а возможно и нет. Я пока не знаю. О результате голосования мы можем оповестить фракцию ещё раз в устном режиме, если до того мы не оповестим их в дистанционном режиме. Все предыдущие исключения состоялись путём голосования на фракции руками, а исключение Гео Лероса - подписями. Потом эти подписи собираются, считаются, если их достаточно - 70%, то решение считается принятым. Я не могу сейчас сказать, будет ли оглашен просто процент проголосовавших, или будут зачитывать имена тех, кто подписался, так как ещё нет понимания, что будет на фракции и какая процедура", - рассказал Корниенко.
На вопрос - есть ли уже 70% голосов за исключение Дубинского, Корниенко ответил следующее:
"Как только будет какая-то информация, мы ее предоставим и все смогут ее из официального источника получить. Комментировать процесс внутри - не очень правильно, так как мы можем повлиять на мнение людей, а мы хотим, чтобы люди сознательно определились".
Корниенко сказал, что сам уже определился с позицией по этому вопросу.
"Я уже проголосовал и поддержал решение исключить Александра из фракции. Для меня было достаточно аргументов со стороны самого процесса: когда президент предлагал ему выйти, а он не вышел. А также то, что дальше разворачивалось в четверг вечером на некоторых телеканалах - это уже нельзя назвать цивилизованной дискуссией", - сказал глава партии "Слуга народа".
Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы президента. Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский.
После этого президент Украины Владимир Зеленский публично предложил Дубинскому покинуть фракцию "Слуга народа", также его исключение обсуждали и другие депутаты фракции.
Также сообщалось, что сам народный депутат обратился к президенту предрек развал фракции в случае своего исключения.