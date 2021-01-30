Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал "Стране", как идёт сбор подписей за исключение Александра Дубинского из фракции.

Напомним, что с пятницы депутатам раздали подписные листы на которых они могут выразить своё отношение к исключению Дубинского. И пока поступает разная информация о том, сколько собрано. По одним данным 150 подписей (а это гораздо меньше половины). По другим - уже более 190 (то есть достаточно для исключения).

Корниенко не сказал сколько на данный момент уже собрано подписей. Также он затруднился сказать как именно результат сбора подписей будет оглашён - поименно на заседании фракции или же просто озвучат итоговую цифру.

"Повестка дня на заседание фракции формируется. Возможно, будет рассматриваться этот вопрос (исключение Дубинского - Ред.), а возможно и нет. Я пока не знаю. О результате голосования мы можем оповестить фракцию ещё раз в устном режиме, если до того мы не оповестим их в дистанционном режиме. Все предыдущие исключения состоялись путём голосования на фракции руками, а исключение Гео Лероса - подписями. Потом эти подписи собираются, считаются, если их достаточно - 70%, то решение считается принятым. Я не могу сейчас сказать, будет ли оглашен просто процент проголосовавших, или будут зачитывать имена тех, кто подписался, так как ещё нет понимания, что будет на фракции и какая процедура", - рассказал Корниенко.

На вопрос - есть ли уже 70% голосов за исключение Дубинского, Корниенко ответил следующее:

"Как только будет какая-то информация, мы ее предоставим и все смогут ее из официального источника получить. Комментировать процесс внутри - не очень правильно, так как мы можем повлиять на мнение людей, а мы хотим, чтобы люди сознательно определились".

Корниенко сказал, что сам уже определился с позицией по этому вопросу.

"Я уже проголосовал и поддержал решение исключить Александра из фракции. Для меня было достаточно аргументов со стороны самого процесса: когда президент предлагал ему выйти, а он не вышел. А также то, что дальше разворачивалось в четверг вечером на некоторых телеканалах - это уже нельзя назвать цивилизованной дискуссией", - сказал глава партии "Слуга народа".

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы президента. Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский.

После этого президент Украины Владимир Зеленский публично предложил Дубинскому покинуть фракцию "Слуга народа", также его исключение обсуждали и другие депутаты фракции.

Также сообщалось, что сам народный депутат обратился к президенту предрек развал фракции в случае своего исключения.