Командующий Воздушными силами Сергей Дроздов, начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак подали в суд на Министерство обороны после того, как министр обороны Андрей Таран сделал им суровый выговор.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские Новини".

Так, генералам объявили суровый выговор по результатам служебного расследования. В то же время причины служебного расследования и последующего выговора не называются. Приказ о дисциплинарном высказывании был подписан 27 ноября 2020 года.

В связи с этим военные подали иски в суд с просьбой признать незаконными суровые выговоры и отменить приказ.

Дроздов подал иск в Винницкий окружной административный суд, его рассмотрение состоится 3 февраля.

Корнийчук и Хомчак подали иск в Окружной админсуд Киева.

Хомчак просит суд признать противоправными действия должностных лиц Министерства обороны в ходе проведения служебного расследования, назначенного приказом Министерства обороны от 21.11.2020 №429, при составлении акта служебного расследования от 26.11.2020 №167дск и при принятии абзаца 2 пункта 1 и пункта 2 приказа Министерства обороны Украина от 27.11.2020 №12КП дек "О результатах служебного расследования".

Также он просит признать противоправными и отменить абзац 2 пункта 1 и пункт 2 приказа Министерства обороны 27.11.2020 №12КП дек "О результатах служебного расследования".

При этом главнокомандующий не предоставил суду документ об уплате судебного сбора в размере 2,5 тыс. грн. В связи с чем суд оставил иск без движения и дал Хомчаку 5 дней для устранения недостатков.

Напомним, ранее глава Конституционного суда Украины Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого не пускали его в здание КС.

Также сообщалось, что юриста одного из крупнейших украинских интернет-провайдеров судят за госизмену.