Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за продолжение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он считает, что призывы остановить строительство являются "нападками на Россию", которые не отражают позицию большинства немцев.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на слова экс-канцлера в интервью Die Rheinische Post.

Так, Шредер считает, что российский газопровод должен "обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения" на фоне отказа от атомных и угольных электростанций. В то время как сжиженный газ, который хотят поставлять в Германию США, не только слишком дорогой и не удобный в использовании, но вреден для окружающей среды.

"В плане энергетической политики мы отрубим сук, на котором сидим, если остановим строительство", - считает экс-канцлер.

Также Шредер сказал, что распространенное среди немцев мнение о "Северном потоке-2" отличается от того, "что часто пишут печатные СМИ". "Нападки на Россию не являются мнением большинства в Германии", - сказал он. По его словам, Запад должен видеть в России "не противника, а потенциального партнера". Он добавил, что РФ "является важным партнером в экономике и политике".

Напомним, 19 января США расширили санкции в отношении предприятий, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2". После чего одна из немецких компаний отказалась от участия в строительстве трубопровода.

Также сообщалось, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель также выступила против санкций США из-за "Северного потока-2".