Всех участников акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые будут задержаны в Москве 31 января, планируют перевозить в автозаках в Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Life shot".

По информации канала, такое решение было принято в связи с тем, что спецприемники российской столицы переполнены задержанными после прошлых выходных, поэтому МВД решило искать свободные места в соседних городах.

Напомним, в России на митингах в поддержку Навального на прошлой недели задержали более 3 тысяч человек. Лидером по количество задержанных стала Москва.

Как сообщалось, в Москве 31 января закроют станции метро и остановят продажу алкоголя из-за протестов сторонников Навального.

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие протесты готовят у Навального на 31 января.