Вакцинация от коронавируса в Украине, которую планируют начать в феврале, должна быть бесплатной для населения. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Минздрава Максимом Степановым.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вакцинация против Covid-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир", - сказал Зеленский.

Однако при этом президент не против того, чтобы те граждане, чье материальное положение это позволяет, вакцинировались от коронавируса в частном порядке. Иммунизация населения будет проводиться исключительно на добровольной основе.

"Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", - добавил президент.

Напомним, в феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech. При этом Зеленский обещал, что к этому времени в Украину поступит миллион доз препарата.

Также сообщалось, что если в Украину прибудут одновременно вакцины американская Pfizer и китайская Sinovac, то медработников будут прививать сначала первой.