На Донбассе беспилотники второй день подряд атакуют украинские позиции. Двое солдат ранены
В субботу, 30 января, около 13:00 в районе Марьинки на Донбассе противник второй день подряд применил беспилотные летательные аппараты, в результате чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Телеграме.
Раненым была оказана медицинская помощь, они находятся в стабильном состоянии.
"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в больнице скончался военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, который был ранен снайпером в районе Попасной.
Напомним, вчера беспилотник противника сбросил снаряд на позиции украинских военных возле населенного пункта Водяное Донецкой области. В результате были ранены двое бойцов.