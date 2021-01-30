В субботу, 30 января, около 13:00 в районе Марьинки на Донбассе противник второй день подряд применил беспилотные летательные аппараты, в результате чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Телеграме.

Раненым была оказана медицинская помощь, они находятся в стабильном состоянии.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в больнице скончался военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, который был ранен снайпером в районе Попасной.

Напомним, вчера беспилотник противника сбросил снаряд на позиции украинских военных возле населенного пункта Водяное Донецкой области. В результате были ранены двое бойцов.