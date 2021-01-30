Врачи рекомендуют Папе Римскому Франциску I сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас (раздражение или сдавливание седалищного нерва).

Об этом сообщает The Sun.

По словам медиков, избавление от лишнего веса поможет 84-летнему понтифику с его болями. Специально для этого Папе рекомендуют есть маленькими порциями рис, рыбу, фрукты и овощи. Из рациона ему также рекомендуют исключить макароны и мучное.

В частности, во время последнего выступления Папа Римский нарушил правила, произнеся свою речь сидя.

"Я должен говорить с вами стоя, но вы знаете, что мой ишиас очень болезненный. Так что, если вы позволите, я прошу у вас прощения и выступлю сидя", - сказал он тогда.

Напомним, что ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск должен получить вакцину от коронавируса на этой неделе. К тому же, противодействие вакцине от коронавируса он считает "суицидальным отрицанием".

Также "Страна" писала, что Папа Римский раскритиковал противников масок и карантина. По мнению Gонтифика, эти люди думают только о себе.