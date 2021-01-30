"Укравтодор" после снегопада открыл дороги под Николаевым
Сегодня, 30 января, со всех автомобильных дорог государственного значения в Николаевской области сняты ограничения и обеспечен проезд транспорта.
Об этом сообщает "Укравтодор" в Facebook.
Отмечается, что для скорейшей расчистки трассы от снежных завалов и восстановления движения транспорта на дороге М-13 более суток работала тяжелая техника, включая и мобильный отряд ГП "Херсонский облавтодор".
С 14:00 восстановлено движение для всех видов транспорта на трассе М-13 Кропивницкий - Платоново.
При этом работы все еще продолжаются на отдельных участках трасс Киев - Одесса, Одесса - Рени и Одесса - Кучурганы.
В Любашевском районе (306 км а /д Одесса-Киев) на отстойнике грузового автотранспорта развернули пункт питания, обеспечены питанием 870 человек.
Напомним, 27 января после снегопада в Одесской области перекрыли дороги на Бухарест и Кишинев.
Также мы писали о том, какие дороги Одесской и Николаевской областей перекрыли после снегопада.