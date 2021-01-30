Сегодня, 30 января, со всех автомобильных дорог государственного значения в Николаевской области сняты ограничения и обеспечен проезд транспорта.

Об этом сообщает "Укравтодор" в Facebook.

Отмечается, что для скорейшей расчистки трассы от снежных завалов и восстановления движения транспорта на дороге М-13 более суток работала тяжелая техника, включая и мобильный отряд ГП "Херсонский облавтодор".

С 14:00 восстановлено движение для всех видов транспорта на трассе М-13 Кропивницкий - Платоново.

При этом работы все еще продолжаются на отдельных участках трасс Киев - Одесса, Одесса - Рени и Одесса - Кучурганы.

В Любашевском районе (306 км а /д Одесса-Киев) на отстойнике грузового автотранспорта развернули пункт питания, обеспечены питанием 870 человек.

Напомним, 27 января после снегопада в Одесской области перекрыли дороги на Бухарест и Кишинев.

Также мы писали о том, какие дороги Одесской и Николаевской областей перекрыли после снегопада.