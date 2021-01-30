В социальной сети Telegram появился канал, в котором публикуют личную информацию о полицейских и росгвардейцах, которые участвовали в задержании активистов в ходе протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"В канале, аудитория которого на момент публикации заметки составляла 8,5 тыс. человек, опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках", - говорится в сообщении.

Как рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин, подобные действия должны наказываться законом.

Напомним, на воскресенье, 31 января, штаб Навального назначил новый митинг. Он пройдет за два дня до вынесения ему вердикта. Во вторник, 2 февраля, оппозиционер может получить реальный срок и отправиться на зону.

Как писала "Страна", сбор митингующих штаб Навального назначил у здания ФСБ России.