В течение первого полугодия текущего года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"...В течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", - добавил санврач.

Напомним, также главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech.

Кроме этого мы писали, что Зеленский в разговоре с президентом Еврокомиссии назвал вакцинацию украинцев вопросом геополитики.