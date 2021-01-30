В феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Параллельно с этим, в течение первого полугодия 2021 года наша страна получит от 2,2 до 3,7млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

"Да! Украина получила ответ от COVAX. Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19", - написал Ляшко.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", - добавил санврач.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что медиков будут прививать вакциной Pfizer и китайской Sinovac.

Также мы писали, что Зеленский подписал закон, позволяющий быстро регистрировать вакцины от коронавируса, произведенные не в России.

А про миллион доз, обещанных Зеленским, можно прочесть здесь.