В субботу, 30 января, умер украинский военный Роман Дзюбенко, который на Донбассе получил пулевое ранение в голову в результате выстрела снайпера.

Об этом сообщает Оперативное командование "Восток" ВСУ у себя в Facebook.

"К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего побратима, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером", - говорится в сообщении.

Умер воин ВСУ, раненый снайпером в голову. Фото: Telegram/Анатолий Штефан

Как рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, у погибшего Дзюбенко остались жена и маленький сын.

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе во время обстрела украинских позиций из снайперского оружия был застрелен один служащий вооруженных сил Украины.