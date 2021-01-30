Российский бизнесмен-миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что он является владельцем роскошного дворца в Геленджике, который приписывают президенту России Владимиру Путину.

Об этом он рассказал в интервью Телеграм-каналу "Mash".

"Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное", - сказал он.

По его словам, в здании планируется разместить апарт-отель, поэтому там так много комнат. Также Ротенберг заявил, что ему нравится отельный бизнес.

Ротенберг пояснил, что приобрел "дворец" несколько лет назад и считает, что этом место просто создано для того, чтобы открыть там отель. Он добавил, что имеет несколько объектов в Крыму и на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее команда арестованного российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала фильм-расследование о "дворце Путина", резиденции, которая якобы принадлежит российскому лидеру.

По словам самого Путина, объект под Геленджиком ему не принадлежит. В Кремле также опровергли информацию, выложенную в фильме Навального.