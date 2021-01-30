Команда молодых инженеров из Днепра "FireWay" стала победителем хакатона (это форум для программистов, во время которого решают какую-либо проблему на время - Ред.), который был устроен NASA.

Об этом говорится на сайте организации.

Всего в конкурсе участвовало около 2 300 проектов. Согласно опубликованным данным, команда из Днепра разработала универсальный космический разъем, благодаря которому можно будет дозаправлять спутники прямо на орбите при помощи жидкости, газа и электроэнергии.

В резюме указывается, что средний спутник стоит около 300 млн долларов. Еще около 100 млн нужны для его запуска, а срок работы аппарата - 15 лет. Когда же топливо полностью израсходуется, спутник не может оставаться на орбите и начинает дрейфовать, теряя связь.

Предложенный вариант подзарядки продлит жизненный цикл спутника, а также сэкономит средства компаниям. Прототип универсального соединителя был напечатан на 3D-принтере из PLA-пластика.

Всего украинская команда состоит из шести участников. Это - Елена Компаниец, Максим Копистко, Иван Гришко, Кирилл Андриец, Дмитрий Иванник и Роман Малькевич.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX установила новый мировой рекорд. Ракета вывела на орбиту сразу 143 спутника.

Так же мы рассказывали, что Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны и Марса.