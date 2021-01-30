Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что страны, получившие доступ к стабильным поставкам вакцины от коронавируса, должны делиться с менее преуспевающими государствами.

Об этом она заявила во время интервью журналистам BBC.

По словам Харрис, правильный путь, по мнению ВОЗ - это первоначальная вакцинация медицинского персонала и групп риска.

"Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам", - сказала она.

Подобный путь, по мнению представительницы ВОЗ, является правильным "как с моральной, так и с экономической точки зрения".

"Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем спокойно ждете, считая, что все хорошо, то с экономической точки зрения это не сработает", - добавила она.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что если в Украину прибудут одновременно вакцины Pfizer и китайская Sinovac, то прививать медиков сначала будут первой.

Также Кабмин представил календарный план вакцинации украинцев в этом году.