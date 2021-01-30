Компания SpaceX планирует запустить следующий корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту на Международную космическую станцию (МКС) не ранее 20 апреля

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В состав экипажа Crew Dragon-2 вошли представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon-2 в рамках пилотируемой программы NASA будет осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Экипаж будет работать на МКС несколько месяцев в составе общей команды из семи человек.

Астронавты будут находится на МКС одновременно с экипажем корабля Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек.

Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется на конец апреля - начало мая. Что касается Crew Dragon-2, то он вернется на Землю осенью.

Тем временем, NASA и SpaceX уже готовят полет к МКС корабля Crew Dragon-3. Он намечен на осень.

Сейчас экипаж МКС состоит из ее командира Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

Напомним, ранее мы писали, что корабль Crew Dragon c четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС.

Также сообщалось, что несмотря на проблемы с люком SpaceX успешно запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами.