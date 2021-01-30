Владимир Зеленский немного зол на Трампа. Фото: Страна

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с американскими журналистами подтвердил предположение, что немного "зол" на бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время интервью программе Axios, часть которого опубликована в Twitter.

"Я вижу, вы несколько злы на президента Трампа. Возможно, немного?" - поинтересовался журналист.

В ответ на это Зеленский, улыбаясь, ответил: "Немного".

При этом, как утверждают журналисты, полная версия интервью будет опубликована лишь в воскресенье, 31 января.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Axios. Как рассказала Мирослава Гонгадзе, общался с украинским лидером журналист Джонатан Свон, известный своим интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский рассказал, при каких условиях позвонит президенту России Владимиру Путину.

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