Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с американскими журналистами подтвердил предположение, что немного "зол" на бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время интервью программе Axios, часть которого опубликована в Twitter.

"Я вижу, вы несколько злы на президента Трампа. Возможно, немного?" - поинтересовался журналист.

В ответ на это Зеленский, улыбаясь, ответил: "Немного".

При этом, как утверждают журналисты, полная версия интервью будет опубликована лишь в воскресенье, 31 января.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию Axios. Как рассказала Мирослава Гонгадзе, общался с украинским лидером журналист Джонатан Свон, известный своим интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский рассказал, при каких условиях позвонит президенту России Владимиру Путину.