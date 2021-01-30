В субботу, 30 января, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №35/2021, который предусматривает нейтрализацию угроз в сфере атомной энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно тексту документа, целью указа является повышение эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности. Кабмин должен будет в месячный срок внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

"До 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и по установлению и определению особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения", - заявили в Офисе президента.

Также в Украине требуют завершить строительство первого пускового комплекса для хранения отработанного ядерного топлива, а до 1 апреля – утвердить план развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года.

До этого Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пяти российских артистов.

Как писала "Страна", месяц назад Зеленский ввел в действие два решения СНБО об общественной безопасности и защите, а также проведении осмотра системы борьбы с терроризмом.