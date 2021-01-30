За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в армии болеют 733 военных.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19", — отмечается в сообщении.

"По состоянию на 10:00 30 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 733 человека", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 14 773 человека, летальных случаев 43. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 146 человек.

"По состоянию на 10:00 30 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 733 человека. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, по состоянию на сегодня, число новых заражений за сутки снова снизилось. Новых зараженных - 4 685 человек.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области Covid-19 заболели 412 человек, а в Херсонской - 52.