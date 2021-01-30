Следственный комитет Российской Федерации объявил в международный розыск предпринимателя Александра Хоменко. По мнению следствия, он является "спонсором" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и якобы скрывается на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении СКР в субботу, 30 января.

Отмечается, что Хоменко якобы украл из бюджета Московской области около 30 млн рублей в 2017-2019 гг. Он заключил договоры на ремонт помещений с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом и внес в бумаги "ложные сведения о стоимости выполненных работ" на 30 млн. На него завели дело по трем эпизодам мошенничества.

Безотносительно фабулы дела следователи также сообщают, что он "оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией и в настоящее время скрывается на территории Украины".

Напомним, ранее Фонд Навального выпустил фильм о "тайном дворце Путина". В Кремле это назвали "старой пластинкой".

Также сообщалось, что брата Навального, его соратников и участницу Pussy Riot отпустили под домашний арест в Москве.