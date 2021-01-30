Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что если в Украину прибудут одновременно вакцины Pfizer и китайская Sinovac, то прививать медиков сначала будут первой.

Об этом он рассказал в интервью изданию BBC News.

"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней", - сказал он.

В то же время Ляшко уточнил, что если прибудут 300 000 доз Pfizer, то вакцинировать будут врачей и социальных работников. Если 100 000 доз - то только врачей. При этом, если вакцины для прививания медиков не хватит, будет использована китайская Sinovac.

"Она будет под камерами, это всегда происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным Covid-19 является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире", - добавил он.

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