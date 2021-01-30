Немецкий дог по кличке Фредди, который был признан самой высокой собакой в мире, умер.

Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

Так, рост животного в холке достигал 103,5 см. При этом, когда пес вставал на задние лапы его рост составлял больше 220 см. Имя Фредди занесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году.

Пес скончался в возрасте 8,5 лет.

"Фредди вызывал у нас у всех улыбку. Мы будем по нему скучать. Я рад, что у нас была возможность поделиться его историей со всем миром", - отметили сотрудники редакции.

Напомним, ранее мы писали, что в Британии умер самый известный кот, сыгравший в фильме "Уличный кот по кличке Боб".

Также мы писли, что умер пес королевы Елизаветы II и у нее осталась лишь одна собака.