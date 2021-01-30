Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть пять вопросов, которые не могут быть вынесены на всеукраинское рассмотрение.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Первое - это те вопросы, которые противоречат Конституции Украины и европейским нормам о правах человека. Второе - которые сужают права человека. Третье - противоречащие территориальной целостности. Четвертое - это амнистия, налоги и так далее. Пятое - которые касаются решений судебных органов: нельзя путем референдума признать Иванова виновным в преступлении", - рассказал он.

Стефанчук рассказал о вопросах, которые не могут быть вынесены на референдум. Смотреть с 2:09:00. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Ранее "Страна" анализировала, что написано в законе о референдуме и какие вопросы могут на него вынести.

Также мы писали о том, что нардепы провалили поправку о запрете выносить на референдум вопрос об уменьшении территории Украины.