Первый зам Разумкова назвал вопросы, которые не будут выноситься на референдум
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть пять вопросов, которые не могут быть вынесены на всеукраинское рассмотрение.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Первое - это те вопросы, которые противоречат Конституции Украины и европейским нормам о правах человека. Второе - которые сужают права человека. Третье - противоречащие территориальной целостности. Четвертое - это амнистия, налоги и так далее. Пятое - которые касаются решений судебных органов: нельзя путем референдума признать Иванова виновным в преступлении", - рассказал он.
Стефанчук рассказал о вопросах, которые не могут быть вынесены на референдум. Смотреть с 2:09:00. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера
Ранее "Страна" анализировала, что написано в законе о референдуме и какие вопросы могут на него вынести.
Также мы писали о том, что нардепы провалили поправку о запрете выносить на референдум вопрос об уменьшении территории Украины.