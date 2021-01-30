На Кубе произошло крушение вертолета ВВС вооруженных сил страны. В результате погибли все пять членов экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба кубинской армии, как передает "Интерфакс".

В сообщении говорится, что вертолет, совершавший краткий полет из одной провинции страны в другую, врезался в "возвышенность" вскоре после взлета. Дополнительные данные не приводились.

В заявлении ведомства добавили, что начали расследование причин катастрофы.

Напомним, недавно в заснеженном поле под Киевом рухнул вертолет. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Вертолет с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку.

Также мы писали, что в Канаде при крушении вертолета погибла семья с двумя детьми. Вертолет Robinson R44 разбился на фермерском поле. В результате погибли все, кто был на борту - двое взрослых и двое детей.