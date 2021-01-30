Советские и российские спецслужбы следили за бывшим президентом США Дональдом Трампом на протяжении 40 лет.

Об этом рассказал бывший агент Комитета государственной безопасности СССР Юрий Швец в интервью The Guardian.

По информации журналистов, в книге Крейга Унгера "Американский компромат" говорится, что впервые Трамп попал "на радар" КГБ еще в 1977 году, женившись на чешской модели Иване Зельничковской. Его кандидатуру начали обрабатывать спецслужбы тогдашней Чехословакии, под кураторством КГБ.

Сам бывший работник КГБ Швец утверждает, что Трамп был готов очень охотно ретранслировать антизападную пропаганду.

"Это пример того, как человека вербуют, когда он еще студент, а потом он занимает важную должность. Нечто подобное случилось в случае с Трампом. Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, склонен к лести", - уверяет Швец.

Напомним, Нацкомитет Республиканской партии не станет выдвигать кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на выборах-2024. При этом республиканцы по-прежнему нуждаются в экс-лидере страны и в его влиянии на избирателей.

Также мы сообщали, что более 30 000 американцев покинули Республиканскую партию после штурма сторонниками бывшего президента США Капитолия.