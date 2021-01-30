Один из основателей культовой британской группы "The Animals" Хилтон Валентайн скончался.

Об этом сообщила пресс-служба американского лейбла ABKCO Records.

"Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей "The Animals". Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед", - говорится в публикации.

Музыкант скончался 29 января в возрасте 77 лет. Причина смерти не уточняется.

Группа "The Animals" была создана в 1963 году. Валентайн был в группе три года - до 1966 года. При его участии музыкальный коллектив выпустил три альбома - "The Animals" (1964), "Animal Tracks" (1965) и "Animalisms" (1966).

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