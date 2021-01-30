По состоянию на утро субботы, 30 января, в Украине заметно просело количество новых зараженных коронавирусом. Лидером по числу заболевших является Ивано-Франковская область (412) и Львовская (356). Меньше всего Covid-19 заразились в Херсонской области (52).

Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Максима Степанова, которые он привел у себя на странице в Facebook.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 341

Винницкая область - 241

Волынская область - 146

Днепропетровская область - 335

Донецкая область - 170

Житомирская область - 158

Закарпатская область - 245

Запорожская область - 220

Ивано-Франковская область - 412

Киевская область - 325

Кировоградская область - 36

Луганская область - 108

Львовская область - 356

Николаевская область - 84

Одесская область - 174

Полтавская область - 104

Ровенская область - 116

Сумская область - 77

Тернопольская область - 124

Харьковская область - 280

Херсонская область - 52

Хмельницкая область - 123

Черкасская область - 155

Черновицкая область - 186

Черниговская область - 117

Напомним, сегодня в Украине подтвердилось 4 685 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее показатель был на уровне 5 181 человека.