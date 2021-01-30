В Ивано-Франковской области Covid-19 заболели 412 человек, а в Херсонской - 52. Статистика по регионам
По состоянию на утро субботы, 30 января, в Украине заметно просело количество новых зараженных коронавирусом. Лидером по числу заболевших является Ивано-Франковская область (412) и Львовская (356). Меньше всего Covid-19 заразились в Херсонской области (52).
Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Максима Степанова, которые он привел у себя на странице в Facebook.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 341
Винницкая область - 241
Волынская область - 146
Днепропетровская область - 335
Донецкая область - 170
Житомирская область - 158
Закарпатская область - 245
Запорожская область - 220
Ивано-Франковская область - 412
Киевская область - 325
Кировоградская область - 36
Луганская область - 108
Львовская область - 356
Николаевская область - 84
Одесская область - 174
Полтавская область - 104
Ровенская область - 116
Сумская область - 77
Тернопольская область - 124
Харьковская область - 280
Херсонская область - 52
Хмельницкая область - 123
Черкасская область - 155
Черновицкая область - 186
Черниговская область - 117
Напомним, сегодня в Украине подтвердилось 4 685 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее показатель был на уровне 5 181 человека.