В Закарпатской и Ивано-Франковской областях 30 и 31 января из-за снегопада и метели ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) утром в субботу.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 30-31 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области; 31 января - в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в субботу всю Украину накроет дождем, а на север страны придут снегопады.

Также синоптик рассказала, какая погода будет в Украине в последние выходные января.

Отметим, что недавно в Карпатах выпало до метра снега и началась метель. Тогда синоптики также предупредили об опасности схода лавин.