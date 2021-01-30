Немецкие компании Rheinmetall и MBDA Deutschland начали опытно-конструкторские разработки высокоэнергетических боевых лазеров для военных кораблей.

Об этом сообщает Defence News.

Все работы должны быть завершены до конца этого года, а полевые испытания пройдут в 2022 году. Лазерная установка будет размещена на фрегате типа "Саксония". Технические подробности и детали проекта на данный момент неизвестны, но работы по боевым лазерам в Германии ведутся еще с 2015 года.

Официально пресс-службы компаний заявили, что работа будет разделена "примерно поровну". Rheinmetall будет отвечать за систему направления луча и охлаждением установки. MBDA сосредоточится на консоли оператора, а также на технологиях слежения и интеграции систем управления.

Напомним, вооруженные силы Китая хотят в ближайшие годы создать боевое лазерное оружие, пригодное к установке на летательных аппаратах. НОАК ищет подрядчиков для разработки систем воздушного наступательного лазерного оружия. Детали замыслов остаются неясными, но по имеющимся данным, в Китае открыты тендеры на разработку лазерного боевого модуля, а также на разработку ПО для управления лазерной боевой платформой.

Как сообщала "Страна", США разрабатывает лазерное оружие, чтобы отбить наступление потенциального врага.