Количество жертв страшного столкновения микроавтобуса и грузовика, которое произошло вечером пятницы, 29 января в России (недалеко от Самары - Ред.), возросло до 12 человек.

Об этом сообщает "ТАСС".

По информации Следственного комитета России, авария произошла на 878-м км трассы М-5. Автобус с людьми ехал из Сызрани в Ульяновскую область. На данный момент подтвердились 12 смертей. Столько же человек получили травмы различной степени тяжести. Еще пятерых пришлось перевести в реанимацию.

На месте инцидента работают следователи-криминалисты. По факту ДТП открыто уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности).

В Самарской области произошло столкновение автобуса и грузовика. Видео YouTube/СК РФ

Ранее "Страна" писала о том, что пьяный водитель повредил три машины на Харьковском шоссе Киева. Пострадала полицейская.

Также мы сообщали, что под Львовом при столкновении джипа, микроавтобуса и легковушки погибли два человека.