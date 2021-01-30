По состоянию на утро субботы, 30 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 685 человека.

Напомним, что вчера, 29 января, в стране был выявлен 5 181 новый случай заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения снизилось на 496 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 014 658 человек. Выздоровели за последние сутки 11 317 человек (с начала эпидемии - 1 014 658 человек - Ред.). Умерло за сутки 149 пациентов (с начала эпидемии - 22 628 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 906 человек. Среди новых зараженных 200 детей и 336 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве ( 341 человек), Львовской области (353), Ивано-Франковской области (412), Киевской области (325) и Днепропетровской области (335).

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам запретили въезд во Францию из-за новых штаммов коронавируса.

Также мы рассказывали, в МОЗ сообщили, какие прививки успели сделать украинцам во время пандемии коронавируса.