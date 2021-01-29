В Полтавской области 37-летний Константин Джеджера имеет свидетельство о собственной смерти. Он узнал об этом, когда нарушил ПДД.

Об этом говорится в сюжете "Общественного ТВ".

Патрульные проверили его документы, и оказалось, что он "мертв" больше года.

Полицейские сообщили Константину, что 1-я городская больница ещё в ноябре 2019 года выдала свидетельство о его смерти в результате пневмонии.

Оказалось, что по документам мужчины похоронили его родного брата. Тот, когда попал в больницу, то назвал данные своего брата, а на утро умер, не успев исправить данные.

Следователи не устанавливали личность умершего, а записали данные, которые он указал перед смертью.

"Ведомости в Единый реестр досудебных расследований вносились на основании информации, указанной в медицинской карточке стационарного больного КП" Первая городская клиническая больница Полтавского городского совета", - сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Полтавщины Дмитрий Поздняков.

Брат Константина намеренно указал не свои данные, потому что находился в розыске за совершенное преступление. В полиции эту информацию не проверили и дело по факту смерти пациента в больнице закрыли.

Сейчас в этом деле разбирается прокуратура, а мужчине через суд придется доказывать, что он жив.

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