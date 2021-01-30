Европейский союз назвал условие предоставления Украине макрофинансовой помощи. Она будет переведена в случае передачи всех медицинских закупок, включая вакцины от коронавируса, госпредприятию "Медицинские закупки Украины".

Об этом написал в Твиттер глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

К посту он прикрепил статью неправительственной организации Atlantic Council, в которой идет речь об обострении проблем с вакцинацией в Украине из-за конфликта между Минздравом и "Медицинскими закупками Украины".

"В глобальной борьбе за вакцины против COVID Украина превратилась в маргинализованную пограничную зону... Неспособность Украины добиться прогресса на фронте вакцинации вызывает все большую тревогу в последние несколько месяцев... Проблемы Украины с вакцинами усугубляются эскалацией напряженности между Министерством здравоохранения и Агентством медицинских закупок страны", - говорится в статье.

В Atlantic Council напомнили, что агентство было создано в 2018 году в рамках радикальных реформ в секторе здравоохранения с целью снижения коррупции при государственных закупках лекарств. В конце 2020 года агентство было готово перейти в наступление на мировом рынке вакцин против COVID-19. Но Министерство здравоохранения решило взять на себя закупки.

"Этот шаг повысил перспективу возврата к дореформенной коррупции. После серии публичных столкновений между Министерством здравоохранения и агентством правительство наконец согласилось передать закупки на аутсорсинг международной компании Crown Agents. Эти силовые игры в сочетании с пассивным поведением Украины на рынке вакцин снизили шансы страны на разработку приличного портфеля контрактов и отложили начало массовой вакцинации не раньше весны 2021 года", - резюмировали в Atlantic Council.

Маасикас отреагировал на материал категоричным заявлением.

"Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием для макрофинансовой помощи ЕС", - написал он.

Ранее "Страна" рассказывала, чем известна компания Crown Agents, которой отдали поставки вакцин в Украину.

Между тем 29 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.