Коммунальное предприятие "Калиновский рынок" проводило закупку туалетной бумаги и салфеток.

Об этом говорится на странице Prozorro в соцсети Facebook.

Предприятие, чтобы убедиться, что товар будет соответствовать всем требованиям, попросил у поставщиков предоставить образец продукции. Работники тендерного комитета вручную размотали и измерили целый рулон туалетной бумаги.

"Туалетная бумага серая, длина бумажной ленты в соответствии с техническим заданием и предложения Участника = 60м, фактическая длина ленты - 49,5 метров, что не соответствует техническому заданию", - говорится в протоколе тендерного комитета об отклонении предложения одного из участников.

Работники тендерного комитета вручную размотали и измерили целый рулон туалетной бумаги.

На самом деле требование предоставлять образцы продукции - дискриминационная. И в Законе нет оснований для отклонения участника, который предоставил некачественный образец товара. Поэтому коммунальное предприятие "Калиновский рынок" воспользовалось тем, что оно не является заказчиком в понимании Закона. Но закупку это не спасло - вчера была отклонена предложение последнего участника аукциона.

Напомним, недавно Офис генпрокурора решил закупить 37 тысяч рулонов туалетной бумаги.

Также мы писали о том, что ученые составили психологический портрет человека, который скупал туалетную бумагу из-за коронавирусной паники.