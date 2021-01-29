Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о запрете въезда во Францию из стран, не входящих в Евросоюз. Самим французам из-за эпидемиологической обстановки в стране тоже запрещен выезд в такие государства.

Слова премьера цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"В дополнение к комендантскому часу, который дал реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский Союз, будет запрещен - за исключением крайне неотложных причин", - заявил Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждали положение в стране.

Объявленный запрет вступит в силу с 00:00 воскресенья.

"Любой въезд во Францию из страны ЕС будет только по предъявлению теста ПЦР, за исключением трансграничных работников", - добавил премьер-министр.

Он объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в соседних странах, "она тем не менее тревожная".

"Около 27 тысяч наших соотечественников госпитализированы по причине COVID-19. Более 3 тысяч человек находятся в реанимации. Распространение штаммов, называемых британским и южноафриканским, грозит сильным риском усиления эпидемии", - сказал Кастекс.

По его словам, режим строгой изоляции будет иметь очень тяжелые последствия для французов, поэтому нужно "дать себе шанс избежать его". Он предупредил, что "ближайшие дни будут определяющими" в плане принятия дополнительных мер.

Кроме того, Кастекс объявил, что непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тысяч кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном отношении скопления людей.

Премьер также напомнил о важности соблюдения уже действующих мер: правил личной гигиены, дистанцирования и ношения масок.

Как писала "Страна", 24 января Франция начала требовать отрицательные тесты на коронавирус при въезде из других стран ЕС.

Мы также сообщали, что в стране перенесли с мая на июль Каннский кинофестиваль.