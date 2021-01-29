Как свидетельствуют обновленные сводные данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки, Украина держится в антилидерах европейского рейтингов по суточному приросту зараженных и по количеству умерших.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу выявленных новых случаев в первую тройку входят:

Испания - 38 118 случаев;

Великобритания - 29 079 случаев;

Франция - 22 858 случаев.

Украина разместилась на десятом месте с 5 181 случаем. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 192 006 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

с огромным отрывом от остальных США - 94 992 случая;

Испания;

Великобритания.

Украина в этом списке 18-я. За сутки на планете заразились 408 476 человек.

Статистика прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе в первой тройке такие страны:

Великобритания - 1 245 случаев;

Россия - 534 случая;

Испания - 513 случаев.

Украина на континенте на девятом месте со 128 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умер 5 241 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

США - 2041 случай;

Мексика - 1 506 случаев;

Великобритания.

Украина в этом списке 14-я. Всего в мире за сутки скончались 10 358 человек.

Статистика смертей от осложнений COVID-19 в мире (красный столбик)

За все время пандемии, объявленной ВОЗ в марте 2020 года, было выявлено уже 102 425 216 зараженных. 74,1 миллиона людей выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 миллиона 210 тысяч человек.

Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии

Новые показатели можно сравнить с данными за 28 января.

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