В селе Тайки Емильчинского района в одном из колодцев появилась горячая вода.

Об этом рассказывает "Общественное ТВ".

Ученые Полесского национального университета взяли пробы, чтобы провести полный анализ воды.

Жительница села Тайки Надежда Борисюк рассказала, что ее колодцу полвека, а осенью 2020-го температура воды в нем возросла до 50 градусов.

"Где-то посреди осени пошла желтая и очень грязная вода. Такой она была пару дней, а на третий - стала прозрачной и горячей. Я не могла этому поверить. Сначала никому даже и не говорила - боялась. Ведь такого явления у нас в Тайках никто не помнит. Но водичка продолжала держаться горячей, поэтому, я начала рассказывать об этом своим коллегам и соседям", - говорит Надежда Борисюк.

После январских морозов температура в колодце упала с 50 до 27 градусов тепла. Сейчас по воду из этого колодца приезжают жители соседних сел.

В начале декабря воду взяли на анализ специалисты из Олевска - делали пробы на содержание 12 химических элементов. Все показатели не превышали предельно допустимых норм.

22 января воду на анализ приезжали брать представители Полесского национального университета. Старшая лаборантка измерительной лаборатории университета Инна Можаровская говорит, что они сделали полный анализ на содержание 24 химических элементов. Решили исследовать это явление, ведь в нормальном состоянии в зимний период температура воды должна быть в пределах 5 градусов по Цельсию.

По словам заведующей измерительной лаборатории Полесского национального университета Натальи Матвийчук, исследования показали, что горячая вода из колодца почти ничем не отличается от обычной питьевой воды.

"Эту воду можно было бы употреблять, если бы не наличие повышенного содержания нитратов -143,2 мг на литр при норме 50, - говорит Наталья Матвийчук. - А у колодца соседа - 122,5 мг на литр. Еще мы исследовали радиологический фон воды. Радионуклидов в отобранных образцах обнаружено не было. Бактериологический анализ показал наличие колиформных бактерий и кишечной палочки. Это говорит о том, что эту воду перед употреблением нужно кипятить".

В лаборатории университета определили, что источник не является термальным. Чтобы выяснить, почему же вода в колодце стала горячей, нужно привлечь к работе геофизиков. По словам специалистов лаборатории, такие изменения могли привести и движение тектонических плит, и выделение газов из-за прохождения определенных подземных реакций.

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