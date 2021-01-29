Несмотря на сложную ситуацию в связи с COVID-19, в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%. Из-за введения карантина в первой половине 2020 года показатели иммунизации значительно ухудшились. Но к концу года удалось наверстать пропущенные прививки детей и достичь уровня 2019 года.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ.

В Украине календарь профилактических прививок предусматривает бесплатную обязательную вакцинацию против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Почти по всем заболеваниям показатели неплохие. Однако остается значительный спад в вакцинации против дифтерии и столбняка среди детей 6 и 16 лет, а также взрослых. В Минздраве напомнили, что взрослым необходима ревакцинация от дифтерии и столбняка каждые десять лет.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо достичь 95% охвата прививками. Но из-за большого количества невакцинированных людей (53% взрослых и 40% детей шести лет) в Украине существует угроза распространения дифтерии среди населения.

В ведомстве заверили, что вакцинация во время эпидемии COVID-19 безопасна. А любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году в Украине резко упала заболеваемость инфекционными болезнями.

Мы также писали, что в календарь обязательных прививок Украина может включить вакцину от пневмококка.